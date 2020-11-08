سعد رمضان يشرح تأثير فيروس كورونا على حياته (خاص)

كشف المطرب اللبناني سعد رمضان عن المتغيرات التي طرأت عليه بعد انتشار فيروس كورونا، وكيف اثر عليه ماديا ومعنويا ونفسيا.

وقال في تصريحات ل"دوت الخليج": كورونا اثرت على العالم كله ماديا ومعنويا ونفسيا، وليس المغنيين فقط، ولم يكن يتخيل احد ان نصل لتلك النقطة، او يتصور ماحدث في العالم، وكل المغنيين توقفوا لتلك الظروف، ولم تطرح اعمال سوى قليلة حديدة، حتي انا لم اقدم سوى اغنية واحدة عن بيروت بعد انفجار المرفأ.

يذكر أن سعد رمضان يشارك للمرة الرابعة في مهرجان الموسيقى العربية الذي انطلقت دورته الـ ٢٩ منذ أيام، ويحرص "سعد" على تقديم أغان مختلفة تتناسب مع أذواق جمهور الأوبرا