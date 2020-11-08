أخبار الفن.. نتيجة مسحة كورونا لـ علا رشدي وزوجها.. وتأثير كورونا على حياة سعد رمضان

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها:



سعد رمضان يشرح تأثير فيروس كورونا على حياته (خاص)

كشف المطرب اللبناني سعد رمضان عن المتغيرات التي طرأت عليه بعد انتشار فيروس كورونا، وكيف اثر عليه ماديا ومعنويا ونفسي



ليلى أحمد زاهر تنشر صورة من حفل زفاف هنادى مهنا

شاركت ليلى أحمد زاهر متابعيها بصورتين لها من حفل زفاف أحمد خالد صالح وهنادى مهنا، من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى "

إنستجرام".

عمر كمال يعلن عن طرح أغنية جديدة مع شاكوش

أعلن عمر كمال عن طرح أغنية جديدة له مع حسن شاكوش ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".





عاصي الحلاني عن أحوال لبنان: الانفجار عمق الجراح

كشف الفنان عاصي الحلاني عن احوال بيروت الان بعد انفجار مرفأ بيروت الذي هز الوطن العربي.





علا رشدي: مسحة كورونا أنا وزوجي سلبية

كشفت علا رشدي عن نتيجة التحليل النهائية الخاصة بفيروس كورورنا وبزوجها الفنان أحمد داود وجاءت النتيجة سلبية بعد أسبوع من العزل