"كورونا ونجوم الجونة"..آسر ياسين يقلق الجمهور ورانيا يوسف تحسم جدل إصابتها بالفيروس

كشف عدد من نجوم مهرجان الجونة تطورات إصابتهم بفيروس كورونا مؤخراً، وكذلك نشر عدد منهم نتائجهم تحاليلهم لطمأنة الجمهور، في الوقت الذي أقلق به آسر ياسين الجمهور بسبب شعوره بأعراض نزلة برد وانتظاره لنتيجة التحليل.

آسر ياسين ينتظر نتيجة تحليل كورونا بعد شعوره بالأعراض

وأقلق الفنان آسر ياسين الجمهور في الساعات الأخيرة بعد تداول أخبار حول انضمامه لقائمة الفنانين المصابين بفيروس كورونا في مهرجان الجونة، قبل أن يكشف آسر عن شعوره بأعراض نزلة برد في الأيام الأخيرة، وقال في تصريحات له إنه أجرى إختبار فيروس كورونا وما زال ينتظر نتيجة التحليل، وهو ما زاد من قلق جمهوره عليه.

رانيا يوسف وعدد من النجوم يكشفون حقيقة إصابتهم بفيروس كورونا

وطمأن عدد من النجوم جمهورهم في الساعات الأخيرة بسبب شائعات إصاباتهم بفيروس كورونا، وعلى رأسهم الفنانة رانيا يوسف والتي قالت في تغريدة لها على تويتر رداً على أخبار إصابتها:" اشاعات اشاعات وكلام فارغ، ربنا يحفظنا ويحفظ الجميع"، وكشف عدد من النجوم عن نتائج تحاليلهم والتي جاءت سلبية ومنهم الفنانة آيتن عامر ويسرا وأحمد السقا وأروى جودة وأحمد مالك ولقاء الخميسي وبشرى وميريهان حسين وغيرهم.

ونفى أيضاً الفنان إسلام إبراهيم إصابته بفيروس كورونا بعد مشاركته في مهرجان الجونة وقال في تدوينة له:" الحمد لله رب العالمين من ساعة ما رجعت من الجونة معنديش اي أعراض، وعملت المسحة عشان اطمن علي نفسي وعلي اللي حواليا والحمد لله طلعت سلبية، شكرا لكل الناس اللي بتحاول تطمن عليا انا الحمد لله كويس وربنا يشفي كل مريض ومحدش يشوف حاجة وحشة في اي حد عزيز عليه".

عبير صبري في العزل وشفاء علا رشدي وأحمد داوود

ونشرت الفنانة علا رشدي فيديو على انستقرام كشفت به تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا، وقالت إنها أجرت إختبار رغم عدم شعورها بأعراض وجاءت نتيجته إيجابية في حين جاءت نتيجة إختبار زوجها أحمد داوود سلبية، وأضافت إنها إجرت اختبار آخر وجاءت نتيجته سلبية، وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية وكذلك حالة زوجها، وكشفت الفنانة عبير صبري عن خضوعها لعزل صحي في منزلها بعد عودتها من الجونة، وهو سبب غيابها عن حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.

وكشفت الفنانة بسمة في مداخلة إعلامية لها عن استمرارها في العزل الصحي بعد إصابتها بكورونا، وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية، وذلك بعد انضمامها لقائمة المصابين بالفيروس في المهرجان ومنهم الفنانة سارة عبد الرحمن وزينب غريب والمطرب ويجز ومصممة الأزياء ريم العدل وغيرهم.