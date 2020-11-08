إلغاء حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بسبب سوء الطقس و"كورونا" يهدد الفعاليات

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي إلغاء حفل افتتاح المهرجان الذي كان مقرراً له الليلة وذلك بسبب سوء حالة الطقس، في الوقت الذي تعالت به الانتقادات بسبب إقامة المهرجانات في ظل أزمة كورونا.

انتقادات بسبب إقامة مهرجان الإسكندرية رغم كورونا

وأصدرت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي اليوم قراراً بإلغاء حفل افتتاح الدورة 36 من المهرجان بسبب سوء الأحوال الجوية في مدينة الإسكندرية بعد هطول الأمطار بغزارة اليوم، وكان من المقرر ان يشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من النجوم وعلى رأسهم الفنان عزت العلايلي الذي تحمل هذه الدورة اسمه تكريماً لمسيرته الفنية الطويلة.

إلغاء حفل تكريم نجوم السينما في مهرجان الإسكندرية

وألغيت فاعليات حفل الافتتاح في مهرجان الإسكندرية السينمائي في اللحظات الأخيرة، وألغيت معها فقرات تكريم الفنانين صلاح عبد الله والمخرجة إيناس الدغيدي ومدير التصوير محسن أحمد، وكذلك الفنانة رغدة بالإضافة إلى عائلة الفنان الراحل فريد شوقي والذين كان من المقرر ان يتسلموا تكريم الفنان الراحل، وكشفت إدارة المهرجان عن تكريم هؤلاء من خلال الفعاليات بدلاً من حفل الافتتاح.

إنتقادات لمهرجان الإسكندرية بسبب "كورونا"

ورغم إلغاء حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للظروف الجوية، إلا انه تلقى إنتقادات واسعة على مواقع التواصل بسبب إقامة المهرجان في ظل أزمة كورونا، خاصة إنها جاءت بعد أيام من انتشار فيروس كورونا بين عدد من نجوم الفن بسبب مهرجان الجونة، والذي تلقى أيضاً طوال الأيام الماضية انتقادات واسعة لنفس السبب، وهو ما جعل البعض متخوف من المشاركة في مهرجان الإسكندرية خاصة إنه سيضم عدد من النجوم الذين تواجدوا في الجونة مؤخراً.

وتشهد فعاليات مهرجان الإسكندرية مشاركة عدد من النجوم مثل ليلى علوي وإلهام شاهين ويسرا وصبري فواز وحنان مطاوع ورانيا فريد شوقي وأحمد وفيق ومحمود حميدة وسلوى محمد علي وغيرهم، وكان من المقرر ان يعرض في حفل الافتتاح فيلم "قابل للكسر" من بطولة حنان مطاوع، قبل أن يتم إلغاء العرض، ويشارك في المهرجان أيضاً فيلم "بالصدفة" للفنانة كارول سماحة بالإضافة إلى العديد من العروض السينمائية والفعاليات الفنية الأخرى.