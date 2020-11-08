ابو الزيك يكتب : مع السلامة يابو حنان

كان من أهم واجبات مرحلة ترامب المعروف مجازا لدى المصريين بأبو حنان مايلي :

١- القدس عاصمة لإسرائيل .

٢- النجاح في التطبيع بين الإمارات والبحرين والسودان مع إسرائيل وفشله مع الكويت والسعودية .

٣- بيع أسلحة ومعدات حربية للعرب وشوية إتاوات بأكثر من 3 تريليون دولار .

٤- تحجيم دور إيران في المنطقة وخطرها على المجتمع الدولي وفرض المزيد من العقوبات الإقتصادية عليها واغتيال أحد أهم القادة العسكريين الإيرانيين .

٥- بدء حرب باردة بين امريكا والصين .

٦- السماح بطريقة ما للنظام ( العالمي الجديد ) في اطلاق ڤيروس كورونا إيذانا ببدء سيطرة هذا النظام على العالم .. اعتبروني مجنون بس الأيام بيننا .

٧- إللي عايز يزود حاجة يزودها أنا عن نفسي شايف إنه كان جاي يعمل شوية الحاجات دي ويتكل بعد كده على اي بيت او أي عزبة من املاكه ويلبس الجلابية ويقعد يمص قصب .

٨- آه نسيت حاجة مهمة قوي ، في ناس فاكرة الأخ چو بايدن تاجر ( سِـبَـح وبـخـور ) في ميدان واشنطن البلد وإنه جاي علشان يكرر فكرة الربيع العربي وشوية الهرتلة إللي شوفناها أيام سي أوباما ، وببساطة هقولهم ان التفكير ده خلاص بقى موضة قديمة ومبقاش ينفع يتكرر إلا في الأفلام والمسلسلات وانه مش من الذكاء إن تفكيره يبقى بالغباء ده .. فكروا فيها شوية .

٩-آخر حاجة فعلا ..

إللي فاكر ان امريكا بتمشي توزع محبتها ع الجميع زي إللي فاكر إن الأهلاوي ممكن يبطل تشجيع ( قصف جبهة متعمد )