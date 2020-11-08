هل خضعت رانيا يوسف لـ مسحة طبية بعد عودتها من الجونة السينمائي؟.. الفنانة ترد ( خاص)

نفت الفنانة رانيا يوسف، صحة ما تردد حول إصابتها وابنتها نانسي بفيروس كورونا، بعد تواجدهما سويا في مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت رانيا يوسف في تصريح خاص لـ دوت الخليج: إن حالتي الصحية جيدة ولم أخضع لأي مسحة طبية كما تردد.

وكتبت رانيا يوسف، في تغريدة لها عبر تويتر، ردًا على تلك الشائعات، قائلة: «شائعات شائعات وكلام فارغ، ربنا يحفظنا ويحفظ الجميع»، وضحكت وسخرت من تلك الشائعات.

يأتي ذلك بعد انتهاء مهرجان الجونة السينمائى بعدة أيام، بدأ عدد كبير من الفنانين إعلان إصابتهم بفيروس كورونا واحدًا تلو الآخر، والبعض لم يمتلك الشجاعة للإعلان عن إصابتهم حتى الآن.

وكان مهرجان الجونة السينمائى يضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن، وكان بعضهم لم يطبق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات أو الحفاظ على التباعد الاجتماعى، كما أقيم فى المهرجان أكثر من حفلة وآخرها حفل الفنان عمرو دياب، الذى حضر فيه عدد كبير من النجوم.