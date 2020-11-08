وطالبت درة الجميع بأن يتوقف عن نشر أي شيء يخص حياتها الصحية بسبب تدهور حالة والدتها الصحية وإصابتها بانسداد في الشريان، لذلك وجهت إليها رسالة مؤثرة من أقوال كاتب الكبير محمود درويش تقول: "الفرق بين امي والاخرين .. ان الاخرين يتمنون الا يروني حزينة واما امي فتتمنى ان تحمل الحزن عني".
نشرت الفنانة درة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تهاجم فيه كل من هاجمها بعد زواجها من رجل الأعمال هانى سعد خاصة بعد خروج العديد من الشائعات بأنها تعد الزوجة الثانية لزوجها.
وقالت درة في منشورها: أرجو من الجميع التوقف عن نشر أي شيء يخص حياتي الخاصة، أمي عندها انسداد فى الشريان وتعبت من إمبارح صحافة وضغط، ومنعتوها حتى من الفرحة ببنتها".
وأضافت: "دعوا الخلق للخالق ليس لأجلي، لأجل أمي على الأقل، اهتموا بموضوع آخر يا معشر الملائكة المزيفة فرغوا فيه سمومكم وأحقادكم وشكرا لكل الناس الجميلة والقلوب الصافية اللي فرحتلي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تعرضها لوعكة صحية عقب حفل زفافها.. درة توجه رسالة مؤثرة لأمها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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