"أنا كفاية".. أسما شريف منير تشارك متابعيها صورة جديدة

شاركت "اسما شريف منير" صورة لمتابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". وعلقت عليها "I am enough, and so are YOU" وتألقت في الصورة بلوك اسود انيق، وارتدت سويت شيرت مكتوب عليه نفس تعليقها على الصورة. ومن ناحية اخرى ارتدت قبعة سوداء ايضا، وظهرت بلوك مكياج يظهر جمالها واعتمدت على طلاء شفاه باللون الاحمر.

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