بيونسيه تقدم جولتها العالمية لايف بدون جمهور بسبب كورونا

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية ان النجمة العالمية بيونسيه قررت تقديم جولتها العالمية الغنائية لعام 2021، عن طريق خاصية البث المباشر او ما يسمى بـ حفلات الافتراضية بدلا من اقامة حفلات بسبب تفشي وباء كورونا.

وقالت الصحيفة البريطانية إن بيونسيه تعمل مع فريقها على رسم خطة لإنشاء عرض حي افتراضي لجولتها العالمية عام 2021، لافتة الى انه من الصعب السفر واحياء حفلات في مدن مختلفة حول العالم في ظل ازمة وباء كورونا.

وكشفت تقارير بالصحف الاجنبية ان النجمة العالمية بيونسيه سوف تشارك في الجزء الثاني من فيلم The lion king بنسخته الحية بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الاول .

بدأت شركة ديزني التحضير لنسخة جديدة من The Lion King بالنسخة الواقعية استكمالا للفيلم الذي طرح في 2019، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وقال موقع Deadline الأمريكي ان ديزني تتفاوض مع المخرج باري جنكينز، الذي سبق واخرج فيلم Moon Light، بديل للمخرج جون فافرو.