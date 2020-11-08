دموع الفرحة.. كيف احتفلت نجمات هوليوود بفوز جو بايدن بـ الانتخابات الرئاسية

احتفى نجوم هوليوود بفوز جو بايدن المرشح الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية بعد تفوقه على منافسه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري.

ونشرت جوليان مور، صور جو بايدن أثناء الإعلان عن فوزه بالانتخابات الرئاسية بوسائل الإعلام الأمريكية وعلقت قائلة: "مبروك".

ونشرت ليدي جاجا، صورة لها عبر انستجرام وهي تحتضن جو بايدن ووجهت اليه رسالة قائلة: "جو بايدن والشعب الامريكي أنتم أعطيتم للعالم درس في الطيبة والشجاعة لم يحدث من قبل، الحب اليك رئيسنا الجديد".

ونشرت ريس ويذرسبون صورة لجو بايدن وكتبت: "اليوم تاريخي لا يهم في اي جانب كنت تقف".

أما المغنية الأمريكية اريانا غراندي غردت عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: " اشكرك يا الله".

وقامت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان بنشر عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لـ بايدن وهو يحتفل بالفوز مع نائبة كمالا هاريس.

ونشرت النجمة العالمية جينفير لوبيز فيديو لها وهي تبكي بسبب فوز جو بايدن معبرة عن فرحتها بفوزه والاطاحة بـ دونالد ترامب.

وقالت شبكة "سي إن إن"، إنه بعد فوز بايدن بالأصوات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، أصبح لديه 284 صوتًا في المجمع الانتخابي ما يعني أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

وأضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".