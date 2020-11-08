الإصابة بـ كورونا تضرب نجوم الجونة.. رانيا يوسف: كلام فارغ.. وآسر ياسين: شوية برد

انتشرت خلال الساعات الماضية ، العديد من الشائعات حول إصابة عدد من النجوم الذين حضروا فعاليات مهرجان الجونة السينمائي مؤخرا، بفيروس كورونا، قبل أن يثبت لاحقا كذب هذه الشائعات. ومن أبرز هؤلاء الفنانين.. رانيا يوسف نفت الفنانة رانيا يوسف ، صحة ما تردد حول إصابتها وابنتها نانسي بفيروس كورونا، بعد تواجدهما سويا في مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت رانيا يوسف في تصريح خاص لـ دوت الخليج: إن حالتي الصحية جيدة ولم أخضع لأي مسحة طبية كما تردد. وكتبت رانيا يوسف، في تغريدة لها عبر تويتر، ردًا على تلك الشائعات، قائلة: «شائعات شائعات وكلام فارغ، ربنا يحفظنا ويحفظ الجميع»، وضحكت وسخرت من تلك الشائعات.

يأتي ذلك بعد انتهاء مهرجان الجونة السينمائى بعدة أيام، حيث بدأ عدد كبير من الفنانين إعلان إصابتهم بفيروس كورونا واحدًا تلو الآخر، والبعض لم يمتلك الشجاعة للإعلان عن إصابتهم حتى الآن.

وضم مهرجان الجونة السينمائى، عددًا كبيرًا من نجوم الفن، وكان بعضهم لم يطبق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات أو الحفاظ على التباعد الاجتماعى، كما أقيم فى المهرجان أكثر من حفلة وآخرها حفل الفنان عمرو دياب، الذى حضر فيه عدد كبير من النجوم. آسر ياسين أثار الفنان آسر ياسين ، حالة من الجدل بعد تداول انباء اصابته بفيروس كورونا ، عبر عودته من مهرجان الجونة السينمائي. وقال آسر ياسين، في تصريح خاص لصدى البلد: "الحمد لله .. شوية برد فقط.. لكن لمزيد من الاطمئنان عملت المسحة وان شاء الله النتيجة تبقي تمام". وأكد النجم آسر ياسين عضو لجنة تحكيم المسابقة الروائية الطويلة بالجونة السينمائي، عن فخره بالمهرجان بعد انتهاء دورته الرابعة، موجها الشكر لوزارة الصحة على المجهود الكبير الذي بذلوه لضمان كل الاحتياطات الصحية اللازمة. وأكد آسر ياسين، أن المهرجانات العالمية عليها الإستفادة بتجربة مهرجان الجونة السينمائي الذي لا يقل عن أي محفل دولي. علا رشدي وأحمد داوود كشفت علا رشدي ، عن نتيجة التحليل النهائية الخاصة بفيروس كورورنا وبزوجها الفنان أحمد داود وجاءت النتيجة سلبية بعد أسبوع من العزل. ونشرت علا رشدي فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وحكت فيه ماحدث معها خلال هذا الاسبوع، وكم مسحة أجرتها لتتأكد من سلبية كورونا. كان أحمد داوود أعرب عن استيائه من تداول أخبار حول اصابته هو وزوجته علا رشدي بـ فيروس كورونا عقب مشاركتهما في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة. وكتب أحمد داوود عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"مستغرب جدا من الأخبار المنتشرة بتأكيد إصابتي أنا وعلا بكورونا .. اذا كان احنا لسة مش متأكدين ". وكان مهرجان الجونة السينمائي يضم عددا كبيرا من نجوم الفن، وكان بعضهم لم يطبق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات أو الحفاظ على التباعد الاجتماعي ، كما أقيم فى المهرجان أكثر من حفلة وآخرها حفل الفنان عمرو دياب ، الذى حضر فيه عدد كبير من النجوم.

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