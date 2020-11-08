بجد كان يوم جميل.. شاهد | حمادة هلال يطعم أسدا في مزرعة خاصة بدبي

نشر الفنان حمادة هلال صور جديدة له عبر حسابه الخاص للتواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر حمادة هلال بالصور وهو يطعم أسدا قطعة من اللحم، ويداعبه مبتسما.

وارتدى حمادة هلال طقم كاجوال مكون من بنطلون باللون الأسود، مع تيشيرت باللون الأخضر.

وظهر حمادة هلال في آخر صورة له وعلق قائلا: "بجد كان يوم جميل مع أخويا و صديقي العزيز الدكتور سيف بالحصا فى المزرعه الجميله ماشاء الله، ولسه فى صور تاني و ڤيديو مهم جامد اوى انا ‏و الليجر".

ويذكر أن الفنان حمادة هلال سافر إلى دبي من أجل رحلة إلى مزرعة حيوانات خاصة هناك، مع مجموعة من أصدقائه.