لطيفة فهمى في الاسكندرية السينمائي: العالم كرم مدير التصوير عبد العزيز فهمي أكثر من بلده

بدأت منذ قليل ندوة تكريم مئوية مدير التصويرعبد العزيز فهمى وذلك بحضور الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان وابنة شقيقه الفنانة لطيفة فهمي وشقيقتها نيللي فهمي وسيدير اللقاء حسين بكر.

وقالت الفنانة لطيفة فهمى، أنها سعيدة بهذا التكريم كونه أحد المبدعين الذين لم يكرموا كثيرا في بلده مصر ولكنه حصل على حقه في الخارج حيث تم تكريمه في فرنسا وإيطاليا.

وأضافت لطيفة فهمى أنه أول من قام بالإنتاج السينمائي من خلال عديد من الأفلام وبالرغم من ذلك كان حريص على التقاط الصور بطريقة متطورة.

ويكرم مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط عدد من المبدعين منهم صلاح عبد الله وايناس الدغيدي ومحسن أحمد ورغدة وذلك في الدورة السادسة والثلاثين والتي تحمل اسم عزت العلايلي.

وكانت قررت إدارة المهرجان إلغاء حفل افتتاح الدورة الجديدة نظرا للظروف الجوية التي تمر بها محافظة الإسكندرية متمثلة في الأمطار الغزيرة.