بـ جمبسوت أبيض.. عائشة بن أحمد تبهر جمهورها

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهرت عائشة بن أحمد في الصورة بجمبسوت أبيض، وتسريحة شعر بسيطة ومجوهرات زينت وجهها. ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر "إنستجرام"، وجاءت التعليقات كالآتي: قمر الكوكب - النجمة - ما شاء الله تجنن. وشاركت عائشة بن أحمد في بطولة فيلم " توأم روحي" ويدور الفيلم في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

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