من تكريم الفنان الغالي.. بوسي شلبي تنشر صورة لـ صلاح عبد الله

نشرت الاعلامية بوسي شلبي صورة جديدة عبر حسابها الخاص للتواصل الاجتماعي "إنستجرام". وتظهر بوسي شلبي بصحبة عدد من الفنانين، ومن ابرزهم رانيا فريد شوقي. وكتبت بوسي على الصورة "تكريم الفنان الغالي صلاح عبد الله "، وعلقت أسفل الصورة "مبروك". وظهر النجم صلاح عبد الله بلوك كاجوال باللون الرمادي، جالسا في الصورة ويلتف حوله بعضا من النجوم. وتظهر بوسي شلبي بلوك شتوي، وتسريحة شعر مرفوعة إلى أعلى.

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