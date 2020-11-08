بعد نجاح مسلسل ما وراء الطبيعة.. الطفلة شيراز: الناس بقت تخاف مني

لفتت الطفلة ريم عبد القادر، الأنظار إليها بتجسيد دور "شيراز" المميز في مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي يعرض حصريا عبر شبكة "نتفليكس"، وحصلت على إشادات رواد سوشيال ميديا.
وقالت ريم عبد القادر، في تصريحات تليفزيونية: "لا أعلم لماذا تخاف مني الناس ولا أريد أن يخاف أحد مني".
ولفتت ريم إلى أن أصدقاءها أصبحوا يطلقون عليها اسم شيراز في الحقيقة بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "ما رواء الطبيعة".
مسلسل "ما وراء الطبيعة" أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر ، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.
وتشارك في بطولته رزان الجمال والتي تلعب دور ماجي، وآية سماحة والتي تقوم بدور هويدا، وسما إبراهيم والتي تلعب دور رئيفة، أخت رفعت إسماعيل، والذي يقوم بدوره أحمد أمين، ومن إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري وإنتاج عمو سلامة ومحمد حفظي.
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