في عيد ميلاد محيي إسماعيل .. شارك في جنازة عبدالحليم حافظ من أجل مشهد

يحتفل الفنان محيي إسماعيل اليوم، بعيد ميلاده الـ74 حيث أنه من مواليد مثل هذا اليوم 8 نوفمبر من عام 1946.

وكان الفنان محيي إسماعيل حل ضيفا على موقع دوت الخليج، وتحدث

عن موقف لم ينسه أثناء تصوير فيلم "وراء الشمس"، حيث كان يجسد دور طالب ثوري ووقتها منعت الشرطة وجود أى مظاهرات وعجز المخرج عن تقديم مشهد المظاهرة في الشارع.

وقال لـ دوت الخليج أنه أقنع المخرج بأنه سينزل إلى جنازة عبد الحليم حافظ ليصور مشهد المظاهرة، وبالفعل نجح المشهد وأطلق المنتج إيهاب الليثى على العمل اسم فيلم "المليون كومبارس"، وأكمل أنه حصل وقتها على أجر قدره 200 جنيه فقط.

كما أكد الفنان محيى إسماعيل من خلال ندوة "دوت الخليج" إنه عمل أمام الفنان الراحل رشدى أباظة في فيلم "وراء الشمس".

وأضاف "إسماعيل" أنه أراد أن يلفت انتباه رشدى أباظة، فجلس فى وجهه بالاستوديو ووضع رجلا على رجل أمامه، وبالفعل تم استفزازه وطلب من مساعده أن يدخل له.

وأكمل: عندما دخلت له سألنى من أنا ولماذا أضع رجلا على رجل فى وجهه؟ وكان الرد: فعلت ذلك للفت انتباهك.

