وقال لـ دوت الخليج أنه أقنع المخرج بأنه سينزل إلى جنازة عبد الحليم حافظ ليصور مشهد المظاهرة، وبالفعل نجح المشهد وأطلق المنتج إيهاب الليثى على العمل اسم فيلم "المليون كومبارس"، وأكمل أنه حصل وقتها على أجر قدره 200 جنيه فقط.
كما أكد الفنان محيى إسماعيل من خلال ندوة "دوت الخليج" إنه عمل أمام الفنان الراحل رشدى أباظة في فيلم "وراء الشمس".
وأضاف "إسماعيل" أنه أراد أن يلفت انتباه رشدى أباظة، فجلس فى وجهه بالاستوديو ووضع رجلا على رجل أمامه، وبالفعل تم استفزازه وطلب من مساعده أن يدخل له.
وأكمل: عندما دخلت له سألنى من أنا ولماذا أضع رجلا على رجل فى وجهه؟ وكان الرد: فعلت ذلك للفت انتباهك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عيد ميلاد محيي إسماعيل .. شارك في جنازة عبدالحليم حافظ من أجل مشهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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