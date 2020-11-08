كارول سماحة لمتابعينها: من لا يستطيع أن يتجاوب مع الموسيقى فلا قلب بين ضلوعه

نشرت الفنانة كارول سماحة صورة جديدة لها عبر حسابه الخاص للتواصل الاجتماعي "تويتر".

تظهر كارول سماحة بصورة بالابيض و الاسود من داخل الاستديو.

و ترتدي كارول سماحة جاكيت جلد باللون الاسود، رافعة شعرها بتسريحة الي الاعلي.

و من الناحية الجمالية اعتمدت لوك بميك اب خفيف، مرتدية سلسلة من الفضة ظويلة.

و علقت كارول سماحة علي الصورة قائلة " من لا يستطيع ان يتجاوب مع الموسيقى فلا قلب بين ضلوعه ".

وحقق الكليب "bon voyage" لـ الفنانة اللبنانية كارول سماحة، 6 ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب"، في الأول من يوليو الجاري.

"bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة، من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.

و تلقى الفيديو كليب "bon voyage" لـ كارول سماحة، إشادات كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما حمله من فكرة جديدة.