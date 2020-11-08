شاهد.. إلهام شاهين وعزت العلايلي ضمن حضور ندوة تكريم اسم فريد شوقي

شهدت ندوة مئوية الفنان الراحل فريد شوقي، وحش الشاشة، حضور ابنته الفنانة رانيا فريد شوقي وابنته المخرجة عبير فريد شوقي وقرينته سهير ترك وحضر أيضًا عدد من الفنانين منهم الفنان عزت العلايلي وإلهام شاهين وصلاح عبد الله.

ومنحت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وسام فنان الشعب للفنان الراحل وتسلمته أسرة الراحل في احتفالية بمئويته لأول مرة تقديرا لعطائه السينمائي، كما أهدى خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، لأسرة الراحل تكريما من غرفة صناعة السينما.

وقالت الفنانة رانيا فريد شوقي إنها سعيد بهذا التكريم وخاصة أن والدها أثر كثيرًا في حياتها الفنية خاصة في البدايات عندما شاركته في فيلم اه من شربات وطالبها بضرورة أن تبدأ عملها الفني من البوابة الشرعية وهو الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وبالفعل دخلت المعهد وكنت سعيدة بهذه الخطوة وتحقق ما أردت.

وأضافت رانيا أن والدها غضب منها بسبب دور الراقصة الذي قدمته في الفيلم الذي شهد بداية ظهورها واندهشت كثيرا من غضبه رغم أنني لم أظهر بشكل خارج ولكن شعرت بأنني أمام الأب وليس الفنان.

ويشهد مهرجان الإسكندرية تكريم عدد من المبدعين منهم صلاح عبد الله وإيناس الدغيدي ورغدة وتكريم الفنان عزت العلايلي الذي تحمل هذه الدورة اسمه.

وقررت إدارة المهرجان إلغاء حفل افتتاح الدورة الجديدة نظرا لظروف الجو الطارئة.