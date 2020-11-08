منذر رياحنة يشارك متابعينه صورًا من كواليس مسلسل «هي»

نشر الفنان منذر ريحانة صور جديدة له عبر حسابه الخاص للتواصل الاجتماعي "انستجرام". يظهر منذر ريحانة ببدلة باللون الرمادي، من كواليس مسلسل "هي". وتجمع الصورة الثانية بين منذر ريحانة و بعض من نجوم العمل، ومن أبرزهم الفنانة دينا. وعلّق منذر ريحانة علي الصور قائلاً: "أشرف قريبا من مسلسل هي". مسلسل "هي " تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، أيتن عامر، منة فضالي وحسني شتا، أحمد جمال سعيد، حجاج عبد العظيم، هاجر الشرنوبي، محسن صبري.

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