بدأت ندوة تكريم المخرجة إيناس الدغيدي، في مهرجان الإسكندرية بحضور الأمير أباظة رئيس المهرجان ويديرها الناقد رامي المولى.

ودخلت إيناس في حالة من البكاء أثناء عرض فيلم قصير عنها قبل أن تمتلئ القاعة بالتصفيق نظرا لتأثر الحضور بالفيلم. يذكر أن مهرجان إسكندرية السينمائي ألغى حفل الافتتاح بسبب سوء الأحوال الجوية، وقررت إدارة المهرجان تكريم المكرمين أثناء ندوات تكريمهم. المهرجان يكرم في دورته الـ٣٦ كل من الفنان الكبير عزت العلايلى، الذي تحمل دورة هذا العام اسمه، ويكرم المهرجان أيضا الفنان الكبير صلاح عبد الله، والمخرجة السينمائية إيناس الدغيدى، ومدير التصوير محسن أحمد والفنانة الكبيرة رغدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيناس الدغيدي تبكي أثناء عرض فيلمها القصير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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