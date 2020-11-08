شاركت الفنانة انجي المقدم صور جديدة لها عبر حسابها الخاص للتواصل الاجتماعي "انستجرام".
وظهرت انجي المقدم باطلالة جذابة، مرتدية فستان باللون الابيض، ووضعت حلق باللون الذهبي في اذنيها.ومن الناحية الجمالية، ظهرت انجي المقدم بميك اب رقيق بالاوان الترابية الجميلة، ليبرز ملامح وجهها الرقيقة.
و اعتمدت انجي المقدم علي انسدال شعرها البني الطويل علي كتفيها بطريقة مموجة جميلة.
و تظهر انجي في احدي الصور جالسة بجانب حمام السباحة، في ضوء النهار، ممسكة بيدها كأس من العصير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حمام سباحة وكأس عصير.. إنجي المقدم تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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