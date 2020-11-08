رانيا يوسف تطمئن جمهورها: أنا بخير

شاركت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الخاص للتواصل الاجتماعي "تويتر".

ظهرت رانيا يوسف من كواليس مسلسلها الجديد "الانسة فرح 2 "، وهي في وسط التحضيرات للمشهد.

وقالت رانيا يوسف معلقة على الفيديو " توضيح "، إنها تطمئن الجمهور بأنها بخير هي وابنتها، وليس لديهما أي أعراض من فيروس كورونا المستجد.



وتوضح رانيا يوسف أنها في كواليس تصوير المسلسل تعمل دون أي مشاكل، كما هو موضح في الفيديو.

وتشكر رانيا يوسف في نهاية الفيديو كل من سالوا عنها، كما تشكر أيضا صناع الشائعة التي روجت لكونها مريضة قائلة "الشائعات دي حسستني اد ايه الناس بتحبني".



يذكر أن تدور أحداث الجزء الثانى من مسلسل الأنسة فرح حول انفصال كل من "شادى" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح" التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي.

كما أكد المخرج وائل فرج أنه متحمس لطرح الجزء الثاني من مسلسل "الأنسة فرح" عبر منصة شاهد VIP، مشيرا إلى أنه سيشهد العديد.