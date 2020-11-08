شاركت النجمة جميلة عوض، فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهرت فيه بلوك ميك اب هادئ وجميل، وإكسسوارات ذهبية لامعة، وشعر مسترسل ومرتب. وعلق لها محبيها ومتابعيها عبر "إنستجرام": جميلة طلتك، قمر، احبك. جدير بالذكر أن آخر وأهم أعمال الفنانة "جميلة عوض" هو قصة لازم أعيش من مسلسل "إلا أنا"، والذي حقق نجاحا عظيما وتصدر مواقع البحث و"تويتر"، بعدما جسدت دور فتاة تسمى نور مصابة بمرض البهاق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. جميلة عوض تشارك جمهورها بـ طلة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.