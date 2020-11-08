مهرجان الإسكندرية يكرم المخرجة إيناس الدغيدي

كرّم مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، اليوم الأحد، المخرجة السينمائية إيناس الدغيدي، وأدار الندوة الناقد رامي المتولي، وقد عقدت الندوة وسط إجراءات احترازية مشددة على جميع الحضور من قبل مندوبي وزارة الصحة، فقد التزم الجميع بالتباعد وارتداء الكمامات.

وحضر الندوة عدد من النجوم منهم الفنان عزت العلايلي، ، والهام شاهين، ورئيس جهاز الرقابة خالد عبد الجليل، وهالة صدقي.

عبرت ايناس الدغيدي عن سعادتها الكبيرة بتكريم مهرجان الإسكندرية، وقالت انها تعتبر المهرجان بيتها، وطلبت من الحضور ان تقدم مخرج شاب يدعى نور الدين علي اراد ان يقدم فيلم عن سينما ايناس الدغيدي، وقدمته للحاضرين وبعدها عرض الفيلم للجمهور، واثناء مشاهدة ايناس للعمل بكت كثيرا وتأثرت بحفاوة الحضور بها.

حكت ايناس عن بدايتها في الإخراج، وقالت انها قدمت في معهد سينما لانها رفضت في اكثر من مكان، ونصحتها احد صديقتها بأن تشارك في معهد سينما فوافقت، ونصحها مدرسيها ان تقدم على قسم إنتاج، وقبلوها بالفعل، وعرفت من هناك معنى كلمة فن.

وتابعت حكايتها وقالت": وجدت هناك عمالقة الفن المصري، ولم أكن اعرف ماذا افعل، ونصحني المخرج صلاح ابو سيف ان اتجه الي الاخراج لانني متفوقة في كل دروسه، ومن هناك انطلقت الي هذا العالم وأصبحت مخرجة".

قالت ايناس انها لم تكن متخيلة أن يكون هناك إمرأة تخرج اعمالا، لافتة الي ان تلك الفترة كانت صعبة للغاية، ولايوجد مساحة لظهور أى مخرج جديد، ولفتت الي انها واجهت مشكلة اخرى، وهى انها كانت تبحث عن ثقة المنتجين فيها، واعطائها اموال لتقدم أعمالا للجمهور.

وحرص الفنان عزت العلايلي ان يلقى كلمة ل"إيناس"، وقال انها اول نموذج أنثوي في الإخراج، ولفت الى انه منبهر بأدائها ويحب أعمالها، وأكد أن إيناس عاشقة لعملها، حتى وهى مساعدة مخرج، واشار الي ان تعلمها من المخرج كمال الشيخ ساعدها كثيرا في ان يكون لديها طبه على الجمهور، وأكد ان حفرت اسمها بين الكبار بعملها".

حيت الفنانة إلهام شاهين مهرجان الإسكندرية السينمائي لتكريمهم المخرجة الكبيرة ايناس الدغيدي، وقالت انه تكريم للفكر التنويري، ولفتت إلى أن "إيناس" مميزة في أعمالها وجريئة في موضوعاتها، مؤكدة أنها قدمت قضايا لايستطيع الكثير من المخرجين أن يتناولوها.

وأكدت إلهام ان إيناس انسانة صادقة، واوضحت انها تمنت ان تعمل معها بعدما شاهدت لها فيلم عفوا ايها القانون، واشارت الي ان ايناس الدغيدي في الخارج لها قيمة كبيرة وأعمالها يحتفى بها.

كما تحدثت عن فيلم لحم رخيص، وقالت انه مأخوذ عن قصص حقيقية، وتعتبره من أهم الأفلام على الإطلاق.

قالت الفنانة هالة صدقي إنها أتت خصيصًا من أجل أن تحضر تكريم إيناس الدغيدي، لافتة إلى أنها مخرجة كبيرة، وأكدت أن لديها ثقة كبيرة في مواضيعها التي تقدمها.

كما حكت هالة صدقي عن كواليس عملها مع إيناس الدغيدي في فيلم ماتيجي نرقص، وقالت انها كانت تضحك كثيرًا هى ويسرا، ولكن وجدت إيناس صارمة جدًا وجعلتها جائفة منها، لافتة إلى أنها حازمة في عملها لتعرف التعامل مع كل الموجودين.

وفي نهاية الندوة تم تكريم إيناس من غرفة صناعة السينما، ومن أدباء الإسكندرية.

يُذكر أن مهرجان إسكندرية السينمائي ألغى حفل الافتتاح بسبب سوء الأحوال الجوية، وقررت إدارة المهرجان تكريم المكرمين أثناء ندوات تكريمهم.

المهرجان يكرم في دورته الـ 36 كل من الفنان الكبير عزت العلايلى، كما أن دورة هذا العام تحمل اسمه، ويكرم المهرجان أيضًا الفنان الكبير صلاح عبد الله، والمخرجة السينمائية إيناس الدغيدى، ومدير التصوير محسن أحمد والفنانة الكبيرة رغدة.