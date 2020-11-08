رسالة غامضة من زينة على إنستجرام

شاركت الفنانة

"زينة" متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا جديدة وظهرت بلوك

كاجوال من سيارتها، وارتدت بلوزة بيضاء اللون بسيطة واعتمدت على استخدام

الاكسسوارات لاكمال الطلة فارتدت نظارة شمسية. ومن الناحية

الجمالية اعتمدت على طلاء شفاه احمر وشعر مفرود ذهبي اللون. وعلقت قائلة: "جايز أكون غلطان مش عارف أو جايز جدا أكون صح".



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