شاهد.. الشرنوبي على غلاف عدد نوفمبر لإحدى المجلات الخاصة

نشر الفنان "محمد الشرنوبي" صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وجاءت الصورة من تكريم مجلة خاصة لشهر نوفمبر للمواهب الشابة، وتصدر النجم محمد الشرنوبي صورة الغلاف.

وانضم الفنان محمد الشرنوبى مؤخرا ، لفريق عمل وأبطال فيلم جارة القمر مع كل من الفنان كريم فهمي وياسمين رئيس وإخراج هادي الباجوري ومن إنتاج أحمد السبكي يواصل حاليًا أبطال وصناع فيلم تصوير المشاهد الخارجية في نويبع.

يذكر أن آخر أعمال المطرب محمد الشرنوبي، أغنية قلبي ارتاح التي غناها في فرحه، وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالة محمد الشرنوبي وزوجته راندا