ربنا يسعدكم.. أحمد زاهر يهنئ أحمد خالد صالح وهنادي مهنا بالزفاف.. شاهد

هنأ الفنان احمد زاهر علي الفنان احمد خالد صالح بحفل زفافه علي النجمة هنادي مهنا الذي أقيم اول امس باحدي فنادق القاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الفن.



ونشر احمد زاهر عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة من حفل الزفاف وعلق "الف مليون مبروك لاحمد و هنادي ربنا يسعدكم و يوفقكم كانت ليله زي العسل ربنا يخليكم لبعض "



واقيم حفل زفاف الثنائي في فندق شهير بالقاهرة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان.



وشارك أحمد زاهر فى "فيلم زنزانة 7" وكان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.



ويجسد نضال الشافعى ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على أثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏



وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.