بعد حفل زفاف هنادي مهنا.. تفاقم أزمة حمو بيكا وعمر كمال وشاكوش مع نقابة المهن الموسيقية

مازالت ازمة مطربى اغاني المهرجانات مع نقابة المهن الموسيقية تتوالى وتحاول بشتى الطرق منعهم من ممارسة الغناء بسبب خوفا من انهيار الذوق العام وافساد الاغنية المصرية.

ورغم تحقيق اغاني المهرجات ملايين المشاهدات و منها اغنية " بنت الجيران" ، الا ان موقف نقابة الموسيقيين لم يتغير ومازالت تتصدى لمطربي المهرجانات حتى وان كان تواجدهم على الساحة الفنية مطلب شعبي.

-ازمة اغنية بنت الجيران :

في عيد الحب، قدم حسن شاكوش وعمر كمال اغنية بنت الجيران امام الجمهور لأول مرة في استاد القاهرة في احتفالية عيد الحب ،ومن هنا بدأت الازمة بسبب عدم التزام حسن شاكوش وعمر كمال بوعدهم لنقابة الموسيقيين بتغير كوبليه " اشرب خمور وحشيش" الا انه بالفعل تم تغير كلمات الاغنية ولكن ما سبب الازمة ان القائمين على الحفل قاموا بتشغيل نسخة الاغنية قبل التعديل.

واتخذ هاني شاكر نقيب الموسيقيين قرار وقف حسن شاكوس وعمر كمال وجميع مطربي المهرجانات عن الغناء في مصر.

-ازمة حمو بيكا مع النقيب :

بداية الواقعة، كانت عندما قررت نقابة الموسيقيين عدم إعطاء التصريح لحمو بيكا بالغناء في حفل بمدينة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل، ما دعا مطرب المهرجانات لنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من داخل مقر النقابة، هاجم فيه الفنان هاني شاكر وأعضاء النقابة.

ونشر بيكا فيديو لايف من داخل نقابة الموسيقيين، حيث هاجم خلاله نقابة الموسيقيين ونقيب الموسيقيين هاني شاكر، وقال بيكا في الفيديو: "محدش هيقدر يمنعني من الغنا غير الموت، ولو على الحبس أنا مش خايف والمرة الجاية هننزل وهنقول مش عايزين هاني شاكر، ومش معترفين بالفن بتاعك، والمرة الجاية هيكون في شتيمة وقلة أدب ومش هحلكوا وهاجي أعملكم ثورة".

-حفلة تونس :

لم تقف المشاكل عند هذا الحد، بل حاولت نقابة الموسيقيين التواصل مع نقابة الموسقيين في تونس من اجل محاولة حسن شاكوش وعمر كمال من الغناء.



وكشف طارق مرتضي المتحدث الاعلامي لنقابة المهن الموسيقية، عن موقف مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش بعد غنائهما في تونس.

وقال طارق مرتضى لـ دوت الخليج :" ان عمر كمال وحسن شاكوش ليسا اعضاء في نقابة المهن الموسيقية لذلك لن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما".

واضاف :" هدفنا حماية المهنة الموسيقية وصناعها وليس الملاحقة وما حدث بين نقابة الموسيقيين في تونس ومصر لمحاولة منع الحفل وفقا لبرتوكول بين النقابات ولكنه ليس أمرا إجباريا".

وتابع :" نحن مستمرون على موقفنا بمنع غنائهما على الأراضي المصرية ولا تراجع عن القرار".

كان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قد تواصل مع نقابة الموسيقيين في تونس في محاولة لمنعهما من احياء الحفل هناك، وهو ما لم يحدث.

-ازمة فرح هنادي مهنى :

صدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا، تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهني بمؤدي المهرجانات حمو بيكا في فرح ابنته الفنانة هنادي مهني علي الفنان أحمد خالد صالح.

وشددت النقابة علي أن حمو بيكا صدر ضده حكم قضائي بحبسه لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها، مشيرة إلي أن المايسترو هاني مهني رجل نقابي وشغل منصب عضوية المجلس في فترة سابقة كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر.

ورد مطرب المهرجانات عمر كمال على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الموسيقار هاني مهنا حول عدم دعوته لمطربي المهرجانات لحفل زفاف ابنته هنادي على الفنان أحمد خالد صالح، وأنه لم يعرف سبب حضورهم الحفل.

وكتب عمر عبر حسابه على "فيس بوك": "تم دعوتنا من بنت حضرتك الفنانة هنادى مهنا وتم التأكيد علينا.. وإحنا ناس ذوق ومحترمة ولبينا الدعوة وحبينا نفرحها زى ما أي نجم راح وشارك.. وإحنا أكيد منعرفش لا مكان الفرح ولا ميعاده غير بدعوة منها، وأكيد مش هنروح فرح وهيترحب بينا وهنطلع نغني من غير ما نكون مدعويين على الفرح ده".