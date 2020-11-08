نادر حمدي يشارك متابعيه بفيديوهات متنوعة

شارك الفنان نادر

حمدي متابعيه بمقاطع فيديوهات جديدة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي

"انستجرام".

ظهر نادر حمدي

بلوك كاجوال بسيط، مرتدي شورت بيج و تيشيرت ابيض، مع كاب باللون الزيتي.

يوضح نادر بالفيديوهات حركات نشيطة ومختلفة لنادر حمدي علي طريق السفر بجانب سيارته.

و علق نادر علي

الفيديوهات قائلا "طاير يا هوي".

ويشارك نادر حمدي في

الموسيقي التصويريه لمسلسل لؤلؤ، و هو من تأليف «محمد مهران» و إخراج «محمد

عبدالسلام»، و من المقرر عرضه خلال فبراير

المقبل، بعد تأخر البدء في تصوير المسلسل المكون من 40 حلقة حتى موسم الشتاء بسبب

كورونا.

وتؤدي الفنانة «مي عمر»

دور مطربة تبحث عن النجومية، و تظهر في المقطع أثناء تأديتها إحدى الأغنيات من

كلمات و ألحان «هيثم نبيل» على خشبة المسرح بصوت يبدو مذهلًا.



