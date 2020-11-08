نيللي مقدسي تخطف أنظار متابعيها

شاركت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، جمهورها صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت نيللي مقدسي بإطلالة مثيرة ترتدى سترة الون مكشوفة البطن، ونسقت معها ببنطال جينز وتسريحة شعر أنيقة، نالت إعجاب متابعيها.

وعلقت نيللي مقدسي علي الصورة قائلة: "الأحد .. يوم للراحة والانتعاش والاستعادة والتجديد .. تبارك"

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي هي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وصورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.



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