أنغام تشوق جمهورها لـ كليب "مزح": باقي من الزمن 3 أيام

نشرت الفنانة "انغام" فيديو قصير على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت "باقي من الزمن 3 ايام"، ويصدر كليب انغام الجديد "مزح" يوم 11نوفمبر المقبل.

وكانت أنغام، كشفت عن تعاونها الثانى مع المستشار تركى ال الشيخ فى البومها الخليجى الجديد والذى من المقرر ان يتم طرحه خلال الايام القلية المقبلة.

قالت انغام، فى تسجيل صوتى لبرنامج ET بالعربى: "اتعاون مع المستشار تركى ال الشيخ فى اغنية جديدة بعنوان "لايقين" ويعد ذلك التعاون الثانى بيننا". واضافت قائلة: "اشعر بان الاغنية جديدة ومختلفة عن الاغانى التى قدمتها من قبل واتصور انها جديده علي المستشار تركى ال الشيخ ايضا ومختلفة عنى واتوقع نجاحها عند طرحها