بشير أبو زيد مخرج "إدريس": واجهت صعوبات بالفيلم أبرزها التعامل مع الأطفال والميزانية المحدودة

أقيمت منذ قليل ندوة الفيلم القصير "إدريس" للمخرج بشير أبو زيد والذى يعرض ضمن مسابقة الأفلام الروائية القصيرة ضمن فعاليات الدورة36 لمهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط.
وحرص المخرج بشير على توجيه الشكر لإدارة مهرجان الإسكندرية لمشاركته في المهرجان بالفيلم القصير "إدريس" وايضا مشاركته في المسابقة الرسمية بفيلم "مفقود" وكشف المخرج عن الصعوبات التي واجهها في الفيلم ولعل أولها أنه محدود الميزانية والتصوير في منطقة الغابات المليئة بالالغام الباقية من العدوان الإسرائيلي على لبنان والذى يعد جزء من التاريخ اللبناني.
وأضاف بشير أن أحد الصعوبات أيضا التي واجهتني في الفيلم الاعتماد بشكل كبير على فريق عمل تعد هذه التجربة الأولى بالنسبة لهم حتى على مستوى التمثيل من خلال الاستعانة بطفلين صغيرين وكان هناك صعوبة أيضا في التعامل معهما وتوجيههما من أجل تقديم الأداء المطلوب.
وأشار بشير إلى أن فيلمه الجديد مفقود والمشارك ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان سيتم عرضه غدا الإثنين.
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امير السيد
محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام