نشرة الفن.. حقيقة إجراء رانيا يوسف للمسحة الطبية.. وفاة مخرج عالمي متأثرا بـ كورونا

هل خضعت رانيا يوسف لـ مسحة طبية بعد عودتها من الجونة السينمائي؟.. الفنانة ترد ( خاص) عاشت الفنانة درة أياما صعبة عقب حفل زفافها بعد عرض والدتها لوعكة صحية، عقب تعرضها لهجوم بسبب مزاعم زواجها من رجل متزوج وهو الأمر الذي نفته النجمة التونسية. أعلنت وزاة الخارجية في الأرجنتين، عن وفاة المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الأرجنتيني "فيرناندو سولاناس" الذي يعرف أيضا باسم "بينو سولاناس" عن عمر يناهز 84 عاما في العاصمة الفرنسية باريس. أعلنت الفنانة وفاء عامر، عن وفاة عمها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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