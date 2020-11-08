محمد سامى ينشر صورة من كواليس فيلمه الجديد "العميل صفر"

نشر المخرج محمد سامى صورة له من تصوير فيلمه الجديد "العميل صفر" وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وظهر محمد سامى في الصورة بصحبة أحد العاملين في الفيلم وعلق قائلا "فيلم العميل صفر" حيث نالت إعجاب متابعيه.



يذكر أن المخرج محمد سامى بدأ تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "العميل صفر" الذى يقوم ببطولته النجمان أكرم حسنى ونيللى كريم، وذلك بعد انتهائه من التحضيرات الأخيرة للعمل واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة.



فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامى وأكرم حسني وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك فى بطولته لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونا جديدا بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى بعد تقديمهما الحملة الدعائية بعنوان "أبو شنب" للتوعية بتحديد النسل والتى حققت نجاحًا كبيرًا.



كانت اخر اعمال محمد سامي أخرجه مسلسل "البرنس" في سباق الدراما الرمضانية مع عدد من نجوم الفن أبرزهم محمد رمضان.



المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.



من ناحية أخرى، تستعد مى عمر لبدء تصوير مسلسلها "لؤلؤ"، الذى ينتمى لنوعية الـ45 حلقة، وبدء التعاقدات فيه الأيام الحالية استعدادًا لانطلاق تصويره نهاية الشهر المقبل في الديكورات الخاصة بالعمل، من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وادوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.

