غدا .. بدء فعاليات الملتقى التشكيلي الدولي الافتراضي “ما وراء إمطـي”

احتفاء بالعيد الوطني الخمسين المجيد

ازكي ـ “الوطن” :

تواصلًا مع الفعاليات الفنية والثقافية التي تحتضنها حارتا العين والسواد الأثريتان بقرية امطي بولاية إزكــي وبمناسبة العيد الوطني الخمسين المجيد ينظم المشروع الفني والثقافي والسياحي تخليد اللحظة الأثرية بالفن بالتعاون مع الرابطة العربية للفنون الملتقى التشكيلي الدولي الافتراضي ( ما وراء إمطي ) حيث سيتم تدشين الملتقى في العاشر من نوفمبر الجاري عبر مواقع التواصل التابعة للمشروع تحت رعاية صاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب آل سعيد وسيستمر حتى الثامن عشر من نوفمبر.

ويهدف الملتقى الافتراضي لإبراز الشراكة الفنية بين المشروع الثقافي الفني السياحي والرابطة العربية للفنون حيث تجسد هذه الشراكة تنفيذ الرؤى والأفكار التي يؤطرها المحتوى الإبداعي وفق مفاهيم عربية مستوحاة من عمق الدلالات التراثية العريقة بما تختزله قرية إمطي، كما يتشارك الفنانون التشكيليون في الرأي حول الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا في تحدي الوباء وإيجاد منفذ افتراضي يتمكنون من خلاله من إيصال إبداعاتهم واستمرار ترجمة أفكارهم.

وستشرف على الملتقى صاحبة فكرة تخليد اللحظة الأثرية بالفن الفنانة التشكيلية مريم بنت محمد الزدجالية، فيما تتكون لجنة التقييم من الفنانة نجوى رشيد من المملكة العربية السعودية والفنان رباب مهدي من لبنان والفنان سعيد العلوي من السلطنة والفنان محمد علوش من لبنان حيث يقتصر الملتقى على الأعمال الصغيرة وينبغي أن تكون الفكرة مستوحاة من معالم قرية امطي في المجالات التي سيشملها الملتقى وهي : الرسم والتصوير والنحت والخط العربي والتشكيلات الحروفية.

وحول الملتقى تحدثت الفنانة مريم الزدجالية وقالت : منذ انطلاق فكرة المشروع الفني الثقافي السياحي تخليد اللحظة الأثرية بالفن قمنا بتنفيذ أكثر من 10 فعاليات متنوعة، وتزامنا مع ما يمر به العالم جراء جائحة كورونا سيتم تنفيذ ملتقى ( ما وراء إمطـــي ) بشكل افتراضي لكي لا نتوقف عن تنفيذ الخطة التي أعددناها من أجل إعادة احياء الحارة التي تختزل كنوزا أثرية، وأضافت : الترويج للحارة بما يتناسب مع الإطار الفني لا يقتصر على الصعيد المحلي فحسب حيث تساهم هذه الملتقيات في التعريف بمخزوناتها وفق المجالات التي سيحرص من خلالها المشاركون على تقديمها بجوانب إبداعية ورؤى فنية.