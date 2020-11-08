دينا لـ نشوى مصطفى: ربنا يشفيكي ويعافيكي بإذن الله

شاركت الفنانة الاستعراضية دينا صورة للفنانة نشوى مصطفى عبر حسابها الخاص للتواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت دينا قائلة: "حبيبتي سلامتك الف سلامة عليكي. ربنا يشفيكي و يعافيكي باذن الله، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا رب العالمين، آمين ".

وكان قد أكد مستشار وزير الصحة و السكان لشئون الإعلام و المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى جيدة جدا و في تحسن مستمر و تتلقى الخدمة الطبية على أكمل وجه.

ونفى مجاهد الشائعات التي تداولها نشطاء السوشيال ميديا بشأن وفاة الفنانة نشوى مصطفى، مطالبا المواطنين باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وجائت تعليقات المتابعين كالتالي :

ربنا يتم شفاها على خير يارب - تقوم بالف سلامة