دينا لـ نشوى مصطفى: ربنا يشفيكي ويعافيكي بإذن الله

شاركت الفنانة الاستعراضية دينا صورة للفنانة نشوى مصطفى عبر حسابها الخاص للتواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وعلقت دينا قائلة: "حبيبتي سلامتك الف سلامة عليكي. ربنا يشفيكي و يعافيكي باذن الله، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا رب العالمين، آمين ".
وكان قد أكد مستشار وزير الصحة و السكان لشئون الإعلام و المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى جيدة جدا و في تحسن مستمر و تتلقى الخدمة الطبية على أكمل وجه.
ونفى مجاهد الشائعات التي تداولها نشطاء السوشيال ميديا بشأن وفاة الفنانة نشوى مصطفى، مطالبا المواطنين باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وجائت تعليقات المتابعين كالتالي :
ربنا يتم شفاها على خير يارب - تقوم بالف سلامة
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