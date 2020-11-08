بمكياج ناعم.. إيمان العاصي تخطف قلوب متابعيها.. شاهد

وظهرت إيمان العاصي داخل منزلها بإطلالة مميزة، ترتدي بدي حمالات اسود ونسقت معه ببلوفر انيق واعتمدت علي المكياج الناعم الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.
يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي كان مسلسل «بخط الإيد»، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.
المسلسل بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، ودارت أحداثه في 45 حلقة.
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