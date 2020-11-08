بمكياج جذاب.. نوال الزغبي تبرز جمال ملامحها عبر إنستجرام

وظهرت نوال الزغبي بإطلالة انيقة، حيث ارتدت تيشيرت باللون الكحلي، وأما من الناحية الجمالية اعتمدت نوال الزغبي على وضع المكياج الجذاب، حيث استخدمت اللون البني في الشفاه، والأيشادو، مع وضع الكحل الأسود داخل العين.

وتركت نوال خصلات شعرها الذهبي منسدلا على كتفيها مما أبرز عن أنوثتها، ولم تتكلف نوال الزغبي في ارتداء الاكسسوارات، وعلقت علي الصورة قائلة "لقد أمضيت يوم الأحد جيدًا ... كيف كان يومك "



وعلى جانب آخر حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، 2 مليون و800 ألف مشاهدة، بعد طرحها الأربعاء 12 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، ألحان: فضل سلیمان، توزیع: جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.

كانت نوال الزغبي، روجت لأغنيتها الجديدة «القوية» قبل أيام، شوقت جمهورها لموعد طرحها الذي أكدت على أنه بات قريبًا، ونشرت صورًا من بوسترات الأغنية.

