نوال الزغبي تشارك متابعيها بإطلالة رقيقة

شاركت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص للتواصل الاجتماعي "انستجرام".

و تظهر نوال الزغبي بلوك رقيق و جميل، مرتدية تيشيرت كحلي، و تاركه لشعرها الذهبي منسدلا علي كتفيها.

اما من الناحية الجمالية، فظهرت نوال الزغبي بميك اب هادئ و رقيق من الالوان ترابية التي تبرز جمال وجهها الطبيعي.

و علقت نوال الزغبي علي الصورة قائلة " THE SUNDAY WELL SPENT... HOW WAS YOURS!? ".

على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، 2 مليون و 800 ألف مشاهدة، بعد طرحها الأربعاء 12 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات و المرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، ألحان: فضل سلیمان، توزیع : جیمی حداد، میکس و ماسترینج: محمد المقهور.

كانت نوال الزغبي روجت لأغنيتها الجديدة «القوية» قبل أيام، شوقت جمهورها لموعد طرحها الذي أكدت على أنه بات قريبًا، ونشرت صورًا من بوسترات الأغنية.