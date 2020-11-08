شاركت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص للتواصل الاجتماعي "انستجرام".
و تظهر نوال الزغبي بلوك رقيق و جميل، مرتدية تيشيرت كحلي، و تاركه لشعرها الذهبي منسدلا علي كتفيها.
اما من الناحية الجمالية، فظهرت نوال الزغبي بميك اب هادئ و رقيق من الالوان ترابية التي تبرز جمال وجهها الطبيعي.
و علقت نوال الزغبي علي الصورة قائلة " THE SUNDAY WELL SPENT... HOW WAS YOURS!? ".
على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، 2 مليون و 800 ألف مشاهدة، بعد طرحها الأربعاء 12 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات و المرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، ألحان: فضل سلیمان، توزیع : جیمی حداد، میکس و ماسترینج: محمد المقهور.
كانت نوال الزغبي روجت لأغنيتها الجديدة «القوية» قبل أيام، شوقت جمهورها لموعد طرحها الذي أكدت على أنه بات قريبًا، ونشرت صورًا من بوسترات الأغنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نوال الزغبي تشارك متابعيها بإطلالة رقيقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.