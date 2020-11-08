لافتتاح المهرجان.. بدء العرض العالمي الأول لفيلم قابل للكسر بالإسكندرية

بدأ الآن عرض فيلم الافتتاح المصري "قابل للكسر" بمهرجان الإسكندرية السينمائي، ويعقب العرض ندوة يديرها الناقد عصام زكريا المستشار الفني للمهرجان بحضور مخرج العمل أحمد رشوان.
وتدور قصة الفيلم حول امرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، الشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.
ويشارك فى الفيلم أيضا عدد كبير من الوجوه الجديدة مثل محمد الموجي، أحمد شكري، كريم العطار، ناجى شحاتة، تونى روبرت، إيمان ثابت، هند أكرم، محمد أمجد، ياسر زكي، أحمد عراقي، محمد جودة، أحمد كامل، تونى أمين، سيد عبد النبي، يوسف سمرة، محمد محسن، شريف اليمني، باكينام عز الدين.
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