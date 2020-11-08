شاهد.. سهر الصايغ في كواليس مسرحية المتفائل

نشرت الفنانة سهر الصايغ، صورة جديدة من كواليس مسرحية "المتفائل"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتبت سهر الصايغ على الصورة، معلقة "نورتينا وشرفتينا.. مسرحية المتفائل على المسرح القومي".

يشار إلى أن المسرحية الكوميدية الاستعراضية "المتفائل"، تعرض أيام السبت والخميس والجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساءً.

يذكر أن المسرحية مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك فيها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.