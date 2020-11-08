أكد عبدالرحمن نجل الفنانة نشوى مصطفى، اليوم الأحد، تحسن واستقرار الحالة الصحية لوالدته داخل مستشفى العزل بالعجوزة. وقال عبدالرحمن - فى تصريح له اليوم - "إنه بفضل الله ودعوات جمهور ومحبي الفنانة نشوى مصطفى وبفضل جهود أطباء وهيئة التمريض بمستشفى العجوزة أمى حالتها مستقرة. وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا من خلال تدوينة على حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك"، ليتم نقلها إلى مستشفى العزل بالعجوزة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي بعد تدهور حالتها الصحية أثناء فترة العزل المنزلي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطورات الحالة الصحية لـ نشوى مصطفى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.