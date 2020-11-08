بعد إصابتها بـ كورونا في الجونة.. ميس حمدان لـ دوت الخليج: حالتي مستقرة

قالت الفنانة ميس حمدان إنها سوف تجري مسحة جديدة لفيروس كورونا المستجد غدا بعد خضوعها لكورس علاجي في المنزل.
وأضافت ميس حمدان في تصريح لـ دوت الخليج إن حالتها الصحية مستقرة، باستثناء آلام بسيطة في الظهر.
وأكدت ميس حمدان أنها لم تدخل العزل في أي مستشفى، واكتفت بالبروتوكول العلاجي في منزلها، مع العزل بعيدا عن أفراد أسرتها.
كانت ميس حمدان شعرت بصداع وارتفاع خفيف فى درجة الحرارة بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي وهو ما دعاها للشك، فأجرت تحليل كورونا وثبتت إيجابيته.
يذكر أن عددا من ضيوف مهرجان الجونة السينمائي أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا، بعد عودتهم للقاهرة، من بينهم بسمة، سارة عبدالرحمن، زينب غريب، وآخرهم ميس حمدان.
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