لايف ستايلز ستدويوز تربح الرهان على رولا سعد بـ لاغيني تلاقيني.. فيديو

حققت "لايف ستايلز ستديوز" ربع مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب، لأغنيتها الجديدة "لاغيني تلاقيني" للمطربة رولا سعد، بعد يومين من إطلاقها رسميا. الأغنية "لاغيني تلاقيني" عودة قوية لـ رولا سعد للغناء باللهجة المصرية، وهي من كلمات أسامة مصطفى، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي أحمد عادل، مكس وماستر هاني محروس، وإخراج زياد خوري.

شركة "لايف ستايلز ستديوز" تحرص على إعادة الاغنية المصرية لمسارها الطبيعي مرك أخري وتقديم مجموعة من الاعمال المصرية بمحتوي مميز يناسب المجتمع المصري والعربي، لذا تعاقدت الشركة مع عدد من النجوم الكبار والموهب الشابة المصرية سوف يتم الأعلان عنهم قريبًا لانتاج عدد من الاغاني المصورة بطريقة الفيديو الكليب ودعم المواهب الجديدة.

ويبذل الشركة مجهود كبير فى تقديم أعمال مميزة فى ظل الفترة العصيبة التي يمر بها العالم، منذ تفشي فيرس كورونا، واستطاعت ان تقدم ما يقرب من ٢٥ عمل مميز هذا العام للمطربين المصرين وايضا العرب وغنائها باللهجة المصرية واخرهم المطربة اللبنانية رولا سعد والتي عادت للهجة المصرية بأغنية "لاغيني تلاقيني".

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