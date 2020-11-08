ربنا أعلم بينا.. رسالة مبكية من ابن نشوى مصطفى على حالتها الصحية

وكتب ابن الفنانة نشوى مصطفى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا:"بفضل الله وبفضل دعوات حضراتكم وبفضل مجهود اطباء وهيئة تمريض مستشفى العجوزة أمى حالتها مستقرة الحمد لله وبعتذر لعدم الرد ربنا أعلم بينا انا وابويا وأختى". وتابع: "الف شكر بابلغ أمى كل تليفوناتكم وكومنتات حضراتكم ودعواتكم لرفع حالتها النفسية وبتكون فرحانة ولله الحمد دائمًا وفى كل الاحوال".

كان أكد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى جيدة جدا وفي تحسن مستمر وتتلقى الخدمة الطبية على أكمل وجه.

ونفى مجاهد الشائعات التي تداولها نشطاء السوشيال ميديا بشأن وفاة الفنانة نشوى مصطفى، مطالبا المواطنين باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.