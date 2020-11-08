"تعظيم سلام" أحدث أغاني مصطفى حجاج.. فيديو

اطلق المنتج هانى محروس أحدث أغاني المطرب مصطفى حجاج "تعظيم سلام" عبر قناته الخاصة على يوتيوب. ويشارك مصطفى حجاج الأغنية مطرب المهرجانات السادات.



كان محروس طرح أغنية "أبويا قالى زمان" الدويتو الذى يجمع مصطفى حجاج ورضا البحراوى منذ فترة قصيرة، وتم تصويره ‏بمنطقة روض الفرج بوسط القاهرة. الأغنية من كلمات أحمد سامى وألحان عزيز الشافعى وتوزيع إسلام شيبسى والفيديو كليب إخراج محمد عبد ‏الجواد والهندسة الصوتية والرؤية الفنية والدرامية لهانى محروس.‏

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