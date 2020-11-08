جميلة الجميلات.. لاميتا فرنجية تتألق فى أحدث ظهور على انستجرام

وحازت الصور على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :
جميلة الجميلات - منورة يا قمر - حشتينا
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وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.
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