فن ومشاهير

جميلة الجميلات.. لاميتا فرنجية تتألق فى أحدث ظهور على انستجرام

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شاركت الفنانة لاميتا فرنجية متابعيها بعدة صور لها، عبر حسابها الشخصى  بموقع التواصل للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحازت الصور على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : 

جميلة الجميلات  - منورة يا قمر - حشتينا

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يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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