منى زكي.. حمل صعب ومصداقية في الأداء بـ الصندوق الأسود

بأدائها المذهل كعادتها وبالمكياج المحترف، استطاعت الفنانة منى زكي أن تقنع مشاهديها بكونها حامل في شهورها الأخيرة، وذلك من خلال شخصية ياسمين التي تؤديها في فيلم الإثارة والتشويق الصندوق الأسود والذي تخطت إيراداته المليونين ونصف المليون جنيه في الأسبوع الأول لعرضه في السينمات، ويشارك منى بطولته محمد فرّاج ومصطفى خاطر.
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يبدو أن خبرتها كأم مرت بتجربة الحمل قد ساهمت بشكل كبير في أن تظهر منى زكي بهذا الأداء الصادق والمقنع لامرأة حامل في شهورها الأخيرة، وذلك من خلال دور ياسمين التي برغم حملها الصعب إلا أنها تجد نفسها بمفردها في مواجهة عنيفة مع لصّين اقتحما منزلها بهدف السرقة، لتخوض معركة حامية تحاول خلالها النأي بنفسها وجنينها عن الخطر الذي يحدق بهما.
والفيلم من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولي مهام تسويقه شركة MAD Solutions.
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