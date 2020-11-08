فيديو بدور البراهيم لطليقها:"لن أتنازل عن حقي ولست مثل شوق الهادي" !

بدور البراهيم خبيرة التجميل السعودية كشفت عن رأيها في موقف الفنانة الكويتية شوق الهادي التي عبرت فيه عن مسامحة طليقها الراحل بدر الماص على الرغم من الخلاف الذي كان بينهما.

بدور البراهيم: "لست مثل شوق الهادي وأمحي من أذاني من ذاكرتي"

بدور البراهيم علقت في فيديو نشرته عبر حسابها في"سناب شات" على موقف الفنانة الكويتية شوق الهادي بعد رحيل طليقها بدر الماص حيث نعته وأكدت عن مسامحتها له، بدور البراهيم أكدت أن موقف شوق الهادي يعبر عن الكثير من الاشخاص الذين يتسامحون مع من تسبب لهم في الأذى ولكنها أوضحت أنها لن تسامح طليقها بسبب ما حدث لها، وانها محت أي مشاعر اتجاهه وأكدت على استمرارها في البحث عن حقوقها فقالت: "شوق وآلاف منها لا يزالون يحملون مشاعر حب للأشخاص الذين تسببوا في الأذى بالنسبة لهم رغم كل ما فعلوه وهؤلاء كثر في عالمنا، وهناك البعض الذي لا يستمر في حمل هذه المشاعر مثلي، فأنا تأذيت نفسيا لذلك امحيك من داخلي وذاكرتي، ولو كان لي حق في الدنيا سوف اخذه، ولو لم يكن لي حق في الدنيا سوف أخذه في الآخرة".

بدور البراهيم: "حقي لن يضيع والله يمهل ولا يهمل"

بدور البراهيم أكدت أنها واثقة من عدم ضياع حقها ولديها ثقة كاملة في الحصول عليه فقالت: "ثق في هذا الشيء وحقي لن يضيع، صدقني أي شخص يؤذي امرأة نفسيا ثم يطلقها ويتحدث عنها، ويعذب نفسيتها فالله لن يتركه فهو يمهل ولا يهمل"، بدور البراهيم منذ أن عادت إلى وسائل التواصل الاجتماعي وتحديد بعد طلاقها قد أثارت جدلا واسعا، حيث ظهرت خبيرة التجميل السعودية في أكثر من فيديو كشفت فيه تفاصيل طلاقها واسبابه، كما أوضحت كذلك سبب ابتعادها عن وسائل التواصل الاجتماعي.

جدل متواصل بسبب مواقف بدور البراهيم

بدور البراهيم واجهت خلال الفترة الماضية حملة هجوم من قبل بعض متسخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشرها لبعض الفيديوهات والصور أثناء احتفالها مع أسرتها، إلا أن بدور البراهيم ردت على هذا الهجوم حيث أوضحت أن هناك العديد من تفاصيل حياتها تكشف عنها بشكل علني، في وقت يسعى فيه البعض للتدخل في حياتها بشكل دوت الخليج ترفضه فقالت: "في الزواج الأخير ظهرت وكشفت عن زواجي بشكل علني، وكتبت كلام نصه بأنه تم عقد قراني، وعندما تم إنفصالي كتبت ذلك أيضا، لكن أنا احتفلت مع أهلي بنجاحي فهل هذا حرام، لكن هناك من خرج وبدأ الهجوم على شخصي من خلال التويتات، أقول لكم اتركو الخلق، وإذا تزوجت فما دوت الخليج المشكلة فهذا حلال، ماذا تريدون منى، فكل طلاق استمر فترة طويلة، فطلاقي الأخير تزوجت بعده بـ4 سنوات، وطلاقي من والد أولادي تزوجت بعده بـ3 سنوات".